Компания Silicon Power (SP) анонсировала в серии XPOWER Cyclone R оперативную память DDR5, сертифицированную по программе ASUS ROG (Republic of Gamers) Certified, сообщает TechPowerUp. Новые модули будут представлены на выставке Computex 2026.

Источник изображения: Silicon Power (и далее)

Модули разрабатывались в тесном сотрудничестве с компанией ASUS и прошли всестороннее тестирование на материнских платах ROG в рамках инициатив ASUS, приуроченных к 20-летию бренда. Сертифицированные модули XPOWER Cyclone R отмечены знаком ROG Certified, который подтверждает соответствие строгим стандартам ASUS в отношении совместимости, стабильности и производительности при использовании с премиальными материнскими платами компании.

В серии ожидаются парные комплекты из сертифицированных модулей объёмом 16 и 32 ГБ со скоростью до 6000 мегатранзакций в секунду и обновлёнными профилями разгона AMD EXPO 1.2. Модули получили новый дизайн: алюминиевые радиаторы чёрного цвета с наклонными линиями и ARGB-подсветку в верхней части. Подсветка совместима с ASUS Aura Sync и прочими технологиями для настройки и синхронизации световых эффектов.