В компании назвали цену устройства.

Мини-ПК AMD Ryzen AI Halo для разработчиков в сфере искусственного интеллекта (ИИ) станет доступен для предварительного заказа 18 июня 2026 года, сообщает Computer Base.

Система оснащается гибридным процессором Ryzen AI Max+ 395, объединяющим 16 ядер Zen 5, 40 вычислительных блоков интегрированной графики RDNA 3.5 и нейронный блок XDNA 2 с теоретической производительностью до 50 трлн. операций в секунду. Также в состав системы входит 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000 и PCIe Gen 4x4 SSD-накопитель объёмом 2 ТБ. Цена в США начинается от 3999 $.

Мини-ПК может работать как под управлением операционных систем семейства Windows, так и семейства Linux, и там и там AMD предлагает фирменное программное обеспечение, включая так называемые Playbooks — подготовленные для быстрого развёртывания готовые рабочие процессы, которые должны сопровождаться исчерпывающей документацией.