Бренд Origin Code анонсировал новый комплект оперативной памяти DDR5 с низкими задержками и водоблок для охлаждения оперативной памяти, в который встроен ЖК-экран, сообщает VideoCardz.com.

Новый комплект оперативной памяти выпустят в рамках серии Vortex, он состоит из двух модулей DDR5 по 24 ГБ и предназначен для работы на скорости 6200 мегатранзакций в секунду при задержках CL28 — параметры записаны в профили разгона AMD EXPO. Комплект предназначен для высокопроизводительных игровых и рабочих систем. Модули оснащаются радиаторами с фирменным дизайном Meteorite Black и подсветкой. На радиаторы может быть установлен новый водоблок.

Водоблок Origin Code для охлаждения оперативной памяти подключается к контуру жидкостной системы охлаждения с помощью трёх фитингов G1/4, два фитинга предназначены для подачи жидкости и один для выхода. По данным компании, жидкостное охлаждение может снизить среднюю температуру оперативной памяти практически в два раза. На водоблок установлен ЖК-экран с разрешением 222 на 480 пикселей, частотой обновления 60 Гц и широкими углами обзора 178 градусов. Экран можно использовать для отображения важной системной информации.

Новый комплект оперативной памяти и водоблок будут представлены на выставке Computex 2026 в начале июня. Ассортимент оперативной памяти бренда уже включает различные комплекты оперативной памяти суммарным объёмом от 32 до 256 ГБ и со скоростью вплоть до 8000 мегатранзакций в секунду.