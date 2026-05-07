molexandr
Для материнских плат AMD X970E могут по-прежнему использовать всё ту же микросхему PROM21
Но конструкция плат изменится для поддержки памяти CUDIMM и CAMM.

По слухам, если AMD и представит новые материнские платы X970E (X970) для платформы AM5, то использовать они будут всё ту же микросхему PROM21. Ключевым отличием станет конструкция плат, оптимизированная для полноценной поддержки памяти CUDIMM и CAMM при использовании новых процессоров Ryzen с ядрами Zen 6. Об этом пишет VideoCardz.com со ссылкой на инсайдера MEGAsizeGPU.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

Производители материнских плат внедряют поддержку оперативной памяти CUDIMM в прошивки для существующих решений, однако, по неофициальной информации, процессоры AMD Ryzen серий 7000, 8000G и 9000 будут работать с этой памятью только в режиме bypass из-за отсутствия полноценной поддержки CUDIMM во встроенных контроллерах памяти. Полная поддержка ожидается в настольных процессорах Ryzen с ядрами Zen 6, к тому же, исходя из вышесказанного, новые платы потенциально могут обеспечить работу памяти CUDIMM на более высоких скоростях за счёт улучшенной трассировки и прочих изменений.

Микросхема PROM21 используется практически во всех материнских платах для сокета AM5: X670, X670E, X870E используют два чипа Promontory 21; B650, B650E, B850 и X870 используют один чип Promontory 21. Отличается только B840 с одним чипом Promontory 19.

Накануне компания Biostar объявила о планах продемонстрировать на выставке Computex 2026 в июне «следующее поколение материнских плат AMD».

#amd #материнские платы #am5 #zen 6 #ryzen 10000
Источник: videocardz.com
