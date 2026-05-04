Намёк обнаружили в портфолио одного из сотрудников Sony Interactive Entertainment.

Технология масштабирования изображения на базе искусственного интеллекта PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) может быть дополнена генератором кадров к выходу следующего поколения игровых консолей Sony, сообщает Wccftech со ссылкой на публикацию MP1st. Намёк на это обнаружили в профиле старшего научного сотрудника Sony Interactive Entertainment (SIE) на платформе LinkedIn (заблокирована в РФ).

Аян Кумар Бхуниа (Ayan Kumar Bhunia) работает в SIE над технологиями машинного обучения в области компьютерного зрения. Одним из главных его достижений в компании стало «руководство ключевыми исследованиями, лежащими в основе конвейера интерполяции кадров для платформы PlayStation следующего поколения», а также создание «фундаментальных проектных решений и идей», которые привели к подаче заявок на два патента.

Интерполяция кадров — это основа технологии генерации кадров, которая используется для создания дополнительных кадров путём анализа данных между двумя существующими, фактически отрисованными кадрами.

Находка позволяет предположить, что одним из ключевых преимуществ PlayStation 6 может стать поддержка генерации кадров. По слухам, аппаратные характеристики консоли позволят обеспечить базовую частоту кадров 60 FPS, что крайне необходимо для стабильной и качественной работы генератора.

В публикации на ресурсе MP1st также утверждается, что новые игры уже разрабатываются с учётом кроссплатформенной совместимости между будущим и текущим поколением игровых консолей PlayStation, кроме того, ведётся разработка эксклюзивов нового поколения, включая иммерсивный хоррор-шутер от третьего лица на движке Unreal Engine 5. Будущая игровая консоль, по слухам, получит ещё более быстрый твердотельный накопитель с поддержкой PCIe Gen5. А контроллер нового поколения могут оснастить тактильными сенсорными поверхностями.