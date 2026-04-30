molexandr
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
Ожидается, что компания продолжит развивать подход с упором на небольшой вес и передовые возможности.

Компания Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2, сообщает Guru3D. Ожидается, что устройство будет оснащено оптическим сенсором флагманского уровня от компании PixArt. В числе преимуществ обновление аппаратного обеспечения, сенсора и внутреннего контроллера, а также настройки, ориентированные на киберспорт. По всей видимости, Gaming Mouse 2 оснастят одним из актуальных флагманских сенсоров PixArt с оптимизированной прошивкой для уменьшения задержки ввода и повышения отзывчивости.

Источник изображения: Xiaomi

На текущем этапе Xiaomi не подтвердила ключевые характеристики, такие как частота опроса, вес, возможности подключения или ёмкость аккумулятора. Ожидается, что в новой модели компания продолжит развивать подход с упором на небольшой вес и передовые возможности.

Для сравнения, ранее Xiaomi выпустила мышь Mouse X1 с сенсором PixArt PAW3395, частотой опроса до 8000 Гц и весом около 65 граммов. Эта модель также оснащалась аккумулятором ёмкостью 530 мАч и позиционировалась как высококлассная игровая мышь. Ожидается, что Gaming Mouse 2 будет следовать аналогичному направлению.

Дополнительная информация, включая полные технические характеристики и сведения о доступности, будет объявлена позднее.

#xiaomi #периферия #мыши
Источник: guru3d.com
