molexandr
NVIDIA официально выпускает GeForce RTX 5070 12 ГБ для ноутбуков
Ранее видеокарта была доступна с объёмом видеопамяти 8 ГБ.

Компания NVIDIA официально выпускает новую версию видеокарты GeForce RTX 5070 для ноутбуков, сообщает Wccftech. Видеокарта оснащается четырьмя чипами памяти GDDR7 по 3 ГБ вместо четырёх чипов по 2 ГБ, остальные характеристики, по всей видимости, остались прежними.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

В условиях дефицита это позволит производителям ноутбуков быстро корректировать производство в зависимости от доступности одних или других чипов памяти, а потребителям станет доступен больший ассортимент конфигураций ноутбуков с видеокартами на 12 ГБ. Ранее такой объём видеопамяти был доступен в более дорогой RTX 5070 Ti для ноутбуков.

По информации Wccftech, новая версия GeForce RTX 5070 12 ГБ для ноутбуков оснащается тем же графическим процессором под кодовым обозначением GB206. Этот графический процессор содержит 4608 CUDA-ядер, 144 блока TMU и 48 блоков ROP. Осталась прежней и шина памяти шириной 128 бит, количество чипов памяти не изменилось, только лишь их объём.

#nvidia #видеокарты #ноутбуки #rtx 5070
Источник: wccftech.com
Популярные новости

Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей
Новый ротационный ракетный двигатель установил рекорд непрерывной работы в течение 300 секунд
Курчатовский институт: В России производители турбореактивных двигателей сохранили базу СССР
Клиенты стали покупать больше дефектных CPU Intel из-за массового роста спроса на процессоры
В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
Китай создал первую в мире технологию производства электроэнергии из угля с нулевым выбросом CO₂
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
В России обсуждают идею отказаться от школьных домашних заданий
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
Авиаэксперт Величко: российский двигатель ПД-8 способен полностью заменить зарубежные аналоги
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
Chery раскрыла салон флагманского Tiggo X: до 7 мест и до 6 экранов в интерьере
Intel подтвердила рост прибыли за счет продажи низкокачественных или дефектных процессоров
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Техноблогер обнаружил в видеокарте RTX 4090 Strix старый GPU из серии RTX 3000
Новое исследование сделало утконоса ещё более необычным млекопитающим
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла
Популяционный взрыв численности грызунов в Австралии грозит катастрофическими последствиями

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
