Ранее видеокарта была доступна с объёмом видеопамяти 8 ГБ.

Компания NVIDIA официально выпускает новую версию видеокарты GeForce RTX 5070 для ноутбуков, сообщает Wccftech. Видеокарта оснащается четырьмя чипами памяти GDDR7 по 3 ГБ вместо четырёх чипов по 2 ГБ, остальные характеристики, по всей видимости, остались прежними.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

В условиях дефицита это позволит производителям ноутбуков быстро корректировать производство в зависимости от доступности одних или других чипов памяти, а потребителям станет доступен больший ассортимент конфигураций ноутбуков с видеокартами на 12 ГБ. Ранее такой объём видеопамяти был доступен в более дорогой RTX 5070 Ti для ноутбуков.

По информации Wccftech, новая версия GeForce RTX 5070 12 ГБ для ноутбуков оснащается тем же графическим процессором под кодовым обозначением GB206. Этот графический процессор содержит 4608 CUDA-ядер, 144 блока TMU и 48 блоков ROP. Осталась прежней и шина памяти шириной 128 бит, количество чипов памяти не изменилось, только лишь их объём.