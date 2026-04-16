Масштабы акции и региональная доступность пока неизвестны.

В Сети появился фрагмент презентации компании AMD, посвящённый «переизданию» процессора Ryzen 7 5800X3D. Об этом сообщает VideoCardz.com со ссылкой на блогера HXL. Процессор перевыпустят во втором квартале 2026 года к 10-летнему юбилею платформы AMD AM4, которая была представлена в 2016 году.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

Основные характеристики юбилейной версии процессора AMD Ryzen 7 5800X3D под названием “10 YRS AMD AM4 Anniversary Edition” не изменились. Это 8-ядерный 16-поточный процессор с ядрами Zen 3, тактовая частота которых может повышаться до 4,5 ГГц, и суммарным объёмом кэш-памяти 2- и 3-го уровня 100 МБ. Номинальный теплопакет процессора составляет 105 Вт.

Источник изображения: HXL @9550pro в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Ещё в октябре 2024 года появились первые новости о том, что AMD Ryzen 7 5800X3D исчезает из продажи. Процессор сняли с производства. На сегодняшний день, если новые процессоры 5800X3D и удаётся найти в продаже, то цены на них завышены.

Опубликованный фрагмент презентации на китайском языке, поэтому на данный момент остаётся неясным, планируется ли международный выпуск юбилейной версии AMD Ryzen 7 5800X3D. Ранее вице-президент и главный менеджер по работе с клиентами в AMD Дэвид Макафи (David McAfee) заявлял, что компания рассматривает варианты для насыщения экосистемы AM4 путём увеличения поставок и возвращения в продажу некоторых продуктов. Это помощь владельцам платформы, которым стало сложнее сделать комплексный апгрейд из-за роста цен на память и прочие комплектующие.