Ранее стало известно, что компания готовит модель с максимальной частотой обновления 1040 Гц.

По слухам, китайская компания TCL CSOT готовится представить в третьем квартале 2026 года двухрежимный монитор для киберспортивных игр, который во втором режиме с меньшим разрешением предложит в 4 раза большую максимальную частоту обновления. Об этом сообщает VideoCardz.com со ссылкой на китайский форум Board Channels.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

В большинстве существующих двухрежимных мониторов частота обновления между режимами отличается в два раза. Будущий монитор TCL CSOT, как утверждается, в основном режиме позволит повышать частоту обновления до 160 Гц, а во вторичном — до 640 Гц. По информации VideoCardz.com, несколько других производителей анонсировали мониторы, у которых частота обновления в первом и втором режиме отличается в 3-4 раза. Например, сообщалось о мониторе китайской компании HKC с режимами UHD 200 Гц и FHD 800 Гц. Анонс сопровождался информацией о разработке Quad-Timer драйвера дисплея, который позволил реализовать такое сочетание режимов.

Что касается уже анонсированных мониторов TCL CSOT, ранее в этом году компания продемонстрировала 31,5-дюймовый монитор 32X3A с режимами работы UHD 240 Гц и FHD 480 Гц и 27-дюймовый монитор 27C3A Pro с режимами UHD 160 Гц плюс FHD 320 Гц. В разработке находится флагманский 27-дюймовый игровой монитор 27P2A Ultra с максимальной частотой обновления 1040 Гц во втором режиме.

На момент написания информация официально не подтверждена.