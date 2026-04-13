molexandr
21 апреля Xiaomi представит игровой смартфон REDMI K90 Max в Китае
Устройство оснащается 6,83-дюймовым дисплеем с максимальной частотой обновления 165 Гц и яркостью до 3500 нит.

Компания Xiaomi запланировала на 21 апреля презентацию игрового смартфона REDMI K90 Max в Китае, сообщает FoneArena. Объявление сопровождала информация о том, что смартфон оснастили 6,83-дюймовым дисплеем с максимальной частотой обновления 165 Гц и яркостью до 3500 нит. На старте устройство поддерживает режим 165 кадров в секунду более чем в 40 играх.

Источник изображения: Xiaomi, FoneArena

Мгновенная частота опроса сенсорного слоя экрана составляет 3500 Гц. Частота опроса нескольких касаний 480 Гц. Смартфон успешно прошёл внутренние тесты на стабильность и точность движений в шутерах от первого лица и играх жанра MOBA.

В конструкции REDMI K90 Max используется рамка из алюминиевого сплава и система активного воздушного охлаждения с большим вентилятором. Вентилятор развивает воздушный поток 0,42 CFM (кубических футов в минуту) при уровне шума 32 дБ и позволяет снизить температуру смартфона на 10 градусов за 100 секунд.

Несмотря на наличие активного воздушного охлаждения с вентиляционными решётками на тыльной стороне смартфона, по пыле и влагозащищённости устройство соответствует уровням защиты IP66, IP68 и IP69. На изображениях смартфон представлен в цвете «Космическое серебро».

#xiaomi #redmi #игровые смартфоны
Источник: fonearena.com
