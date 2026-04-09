Это должно избавить пользователей от неудобств при возникновении окон, который ожидают ввод с мыши.

Компания Microsoft тестирует в рамках программы Xbox Insider управление курсором с помощью геймпада в приложении Xbox для Windows, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на ресурс ROG Ally Life. Судя по описанию, управлять указателем мыши можно с помощью левого аналогового стика.

Компания Microsoft планомерно внедряет в приложение Xbox для Windows различные улучшения для более удобной навигации в системе с помощью контроллеров портативных игровых компьютеров. Обновлённый интерфейс приложения и новые разделы позволяют легко переключаться между приложениями в полноэкранном режиме Xbox.

Тем не менее, возникают ситуации, когда пользователи сталкиваются со страницами приложений или меню, которые по-прежнему ожидают ввода с мыши. Благодаря новой возможности в таких случаях теперь не потребуется тянуться к сенсорному экрану или переключаться на рабочий стол. Пользователи приложения Xbox смогут управлять большей частью интерфейса непосредственно с контроллера в собственной игровой оболочке Microsoft для ПК.