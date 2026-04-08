Старт продаж запланирован на 22 апреля.

Корпоративный вице-президент и главный менеджер по работе с клиентами AMD Дэвид Макафи (David McAfee) назвал рекомендованную цену процессора Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, сообщает Wccftech. Первый процессор компании с кэш-памятью 3D V-Cache на каждом из двух кристаллов с ядрами поступит в продажу 22 апреля по цене 899 долларов США.

Источник изображения: AMD; @McAfeeDavid_AMD в социальной сети X (заблокирована в РФ)

«Производительность на уровне рабочих станций теперь доступна на платформе AM5», — заявил Макафи. «Создан для разработчиков и создателей контента, работающих со сложными задачами и огромными наборами данных». Таким образом, Ryzen 9 9950X3D2 в первую очередь позиционируется как процессор для рабочих задач, хотя, очевидно, может использоваться и в игровых ПК, на что намекает слоган “Dual purpose. One Legend”.

Хотя наличие 3D V-Cache у каждого кристалла с ядрами снижает необходимость в планировании игровых нагрузок, из-за дополнительной межкристальной задержки игры по-прежнему должны выигрывать от привязки к одному кристаллу. В Wccftech ожидают умеренного прироста производительности относительно Ryzen 9 9950X3D, рекомендованная цена которого в США на 200 долларов ниже. В компании не опубликовали данные об игровой производительности, но сравнили 9950X3D2 и 9950X3D в рабочих задачах и бенчмарках, Dual Edition быстрее на 5…13%.

