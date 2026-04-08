А ноутбуки ASUS с чипами Qualcomm Snapdragon X2 подорожали спустя несколько часов после публикации первых обзоров.

Компания ASUS, похоже, повышает цены на видеокарты Radeon RX 9070 XT, сообщает VideoCardz.com. Авторы ресурса обнаружили, что в американском интернет-магазине компании цены на модели Prime OC и TUF Gaming OC выросли на величину от 16,5% до 17,5%. После этих изменений цены на рассматриваемые модели видеокарт установились в диапазоне от 940 до 980 долларов США. Официальные причины изменений неизвестны, но ранее инсайдеры неоднократно отмечали, что производители видеокарт будут корректировать цены в течение года из-за дефицита памяти.

Также авторы ресурса VideoCardz.com обратили внимание на ситуацию со стартовыми ценами на новейшие ноутбуки ASUS Zenbook с чипами Qualcomm Snapdragon X2. Цены на ноутбуки выросли спустя несколько часов после публикации первых обзоров, что было замечено некоторыми рецензентами. Часть моделей подорожала примерно на 5…6%, что вряд ли сильно повлияет на выводы, сделанные в обзорах, однако несколько конфигураций подорожали на величину от 17% до 35% и это уже может поменять итоговые оценки.