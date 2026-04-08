Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Цены на некоторые модели RX 9070 XT от ASUS выросли в США до 17,5%
А ноутбуки ASUS с чипами Qualcomm Snapdragon X2 подорожали спустя несколько часов после публикации первых обзоров.

Компания ASUS, похоже, повышает цены на видеокарты Radeon RX 9070 XT, сообщает VideoCardz.com. Авторы ресурса обнаружили, что в американском интернет-магазине компании цены на модели Prime OC и TUF Gaming OC выросли на величину от 16,5% до 17,5%. После этих изменений цены на рассматриваемые модели видеокарт установились в диапазоне от 940 до 980 долларов США. Официальные причины изменений неизвестны, но ранее инсайдеры неоднократно отмечали, что производители видеокарт будут корректировать цены в течение года из-за дефицита памяти.

Источник изображения: Josh Appel, Unsplash

Также авторы ресурса VideoCardz.com обратили внимание на ситуацию со стартовыми ценами на новейшие ноутбуки ASUS Zenbook с чипами Qualcomm Snapdragon X2. Цены на ноутбуки выросли спустя несколько часов после публикации первых обзоров, что было замечено некоторыми рецензентами. Часть моделей подорожала примерно на 5…6%, что вряд ли сильно повлияет на выводы, сделанные в обзорах, однако несколько конфигураций подорожали на величину от 17% до 35% и это уже может поменять итоговые оценки.

#amd #видеокарты #asus #ноутбуки
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

IgorKolmikov
13:49
Сам то понял что написал и для чего?
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
IRanPast
13:45
Иди в пещеру жить, у тебя её не отнимут
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
IgorKolmikov
13:44
Как мессенджер макс может иметь перспективы. НО! Интеграция в него доступа на госуслуги (сайт где можно повесить кредит, лишится жилья и денег) отбивает всякую охоту пользоваться им. Это всё равно что...
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
Ian Murdock
13:34
А зачем вообще на этом дырявом хламе поднимать сервер, там более который смотрит в интернет?
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Pavel_Priluckiy
13:27
Ничего, старый друг))
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Димасик
13:21
Жаль камеру зажали, LIT-600 поставили. В норд5 LIT-700 была, ну согласен, хоть и железо попроще, но все же.
OnePlus Nord 6 получил чип Snapdragon 8, батарею 9000 мАч и AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K
Евгений Васютин
13:19
Ой.... а что случилось?
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Никита Кузьмин
12:35
Ну, начнем с того, что ремастер - это всегда про текстуры. Возможно, немного про механики, но не сильно, потому что ремастер всегда делается на базе оригинальной игры, в отличие от ремейка. А во-вторы...
«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
Шеша сидит с компа
12:32
это мой фетиш. я люблю сеточки, наручники, болты, ошейники, заклёпки и плетки
Археологи реконструировали найденное в 1927 году в гробнице в Гизе платье из бисерной сетки
asdf2026
12:22
>подобные наряды носили поверх льняных платьев Ага, как же. Прям на голо тело их носили, по 3-ей картинке понятно
Археологи реконструировали найденное в 1927 году в гробнице в Гизе платье из бисерной сетки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter