Другие конфигурации подорожали от 6% до 35%.

Память и прочие компьютерные комплектующие дорожают, что вынуждает производителей готовых ПК повышать цены на свою продукцию для сохранения прибыльности. В некоторых случаях рост цен достаточно серьёзен. Например, топовая конфигурация компактной рабочей станции Corsair AI Workstation 300 теперь продаётся в США по цене практически в 1,5 раза выше, сообщает VideoCardz.com.

Компьютер с гибридным процессором AMD Ryzen AI MAX+ 395, оперативной памятью LPDDR5X объёмом 128 ГБ и твердотельным накопителем на 4 ТБ выставлен на официальном сайте Corsair в США за 3399,99 $. Аналогичная конфигурация с терабайтным твердотельным накопителем подорожала на 35% до 2299,99 $. Вариант компьютера классом ниже, с процессором Ryzen AI Max 385 и оперативной памятью объёмом 64 ГБ, подорожал меньше всего, примерно на 6% и теперь стоит 1699,99 $.

По данным немецкого ресурса 3DCenter.org за март 2026 года, твердотельные накопители в марте подорожали — в среднем цены выросли на 196% относительно июля 2025 года — это повышение на 3,4% или на 6 п.п. от месяца к месяцу. За весь рассматриваемый промежуток большего всего цены выросли на терабайтные накопители PCIe Gen3 с DRAM-кэшем (215%) и без DRAM (188%). Средние цены на оперативную память DDR5 в марте снизились на 7,2%, но относительно июля прошлого года цены более чем в 5 раз выше.