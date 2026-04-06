С минимальными потерями качества.

Специалисты компании Intel опубликовали видео с демонстрацией своей новейшей технологии нейронного сжатия текстур Texture Set Neural Compression (TSNC), которая позволяет до 18 раз уменьшить занимаемый ими объём памяти, сообщает ресурс TechPowerUp. При этой нейронное сжатие TSNC обеспечивает визуальное качество практически на уровне отраслевых стандартов сжатия. Альфа-версию технологии TSNC планируют выпустить в этом году.

Источник изображения: Intel (и далее)

Во время демонстрации текстуры в стандартном формате BCn подавали на вход специально обученной нейронной сети, которая выполняла их сжатие и кодирование в латентное пространство. Затем текстуры распаковывали с помощью декодера нейросети, получая в 18 раз меньший объём данных с некоторыми потерями в качестве при максимальном уровне сжатия. Технология позволяет уменьшить объём памяти, который игры занимают на накопителе, снизить потребление видеопамяти, ускорить загрузку игр и повысить производительность.

В Intel разработали две модели TSNC. Модель «А» сжимает текстуры до 9 раз практически без потерь качества, модель «Б» — до 18 раз. Во втором случае достигается ощутимое повышение производительности ценой незначительного снижения качества текстур. Оценка потерь качества с помощью инструмента NVIDIA FLIP показала разницу 5% для варианта «А» и 7% для варианта «Б».

На системе с процессором Intel Panther Lake и интегрированной графикой Arc B390, которая оснащается нужными для ускорения нейросети ядрами матричных вычислений Xe Matrix Extensions (XMX), модель выдала первый пиксель текстуры примерно за 0,194 наносекунды. Столь малая задержка не должна оказать негативного воздействия на восприятие игры или рендеринг изображения.

Днями ранее сообщалось о демонстрации аналогичной технологии компанией NVIDIA.