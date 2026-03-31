Компилирует шейдеры в фоне при простое компьютера.

В бета-версии приложения NVIDIA App появилась автоматическая фоновая компиляция шейдеров Auto Shader Compilation (ASC), сообщает TechPowerUp. При включении этой функции шейдеры незаметно компилируются, пока система находится в режиме ожидания или не выполняет ресурсоёмкие задачи. Это позволит избежать компиляции шейдеров при первом запуске игры и после обновления графического драйвера, если к моменту запуска они успеют скомпилироваться в фоне. В числе других преимуществ NVIDIA отмечает меньшее количество подтормаживаний, которые могут возникать из-за ошибок во время загрузки шейдеров.

Источник изображения: NVIDIA

NVIDIA ASC не является обязательной, пользователи могут использовать эту функцию по желанию. При включении необходимо указать папку для хранения шейдеров и выделить для неё достаточно места. В приложении NVIDIA App предусмотрена возможность немедленной компиляции шейдеров, если процесс не форсировать приложение запустит компиляцию автоматически, когда компьютер перейдёт в режим ожидания или не будет выполнять ресурсоёмкие задачи. Предусмотрены настройки для выбора допустимого уровня нагрузки на систему, которую может создавать ASC при компиляции шейдеров в фоновом режиме. По умолчанию установлен средний уровень.

Для работы NVIDIA ASC требуется новейшая бета-версия приложения NVIDIA App и графический драйвер GeForce Game Ready не старше версии 595.97 WHQL.