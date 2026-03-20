В каталогах зарубежных интернет-магазинов обнаружили несколько ноутбуков с неанонсированным процессором Intel Core Ultra 7 251HX, сообщает VideoCardz.com. В частности, это ноутбуки Lenovo Legion 5i 2026 и MSI Raider 16 HX. По всей видимости, кроме обновлённых процессоров Core Ultra 9 290HX Plus и Core Ultra 7 270HX Plus, компания Intel расширяет линейку и обычными моделями. Новинка должна заполнить пробел между процессорами класса Core Ultra 5 и 7, однако её характеристики пока неизвестны.

Судя по наименованию, Intel Core Ultra 7 251HX займёт позицию между 14-ядерным Core Ultra 5 245HX и 20-ядерным Core Ultra 7 255HX. С учётом обновлённых процессоров Plus линейка Arrow Lake HX для ноутбуков включает по три 24- и 20-ядерных модели, при этом 14-ядерных только две. Возможно, Core Ultra 7 251HX станет третьим 14-ядерным процессором, предложив более высокие рабочие частоты.

Поскольку Core Ultra 7 251HX не относится к обновлённым моделям с приставкой Plus, никаких дополнительных улучшений не ожидается. Как стало известно, обновлённые процессоры Plus отличаются повышенной межкристальной частотой и поддерживают Intel Binary Optimization Tool — новый инструментарий для оптимизации слоя бинарной трансляции.