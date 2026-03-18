Альтернатива интерфейсу Steam, которая также автоматически добавит обложки и баннеры для импортируемой игры.

Разработчики RPCS3, кроссплатформенного эмулятора игровой консоли PlayStation 3 с открытым исходным кодом, разработали интерфейс для автоматического добавления игр из библиотеки эмулятора в библиотеку приложения Steam, сообщает TechPowerUp. Используются стандартные возможности клиента Steam для импорта сторонних игр. Отличие в том, что теперь это можно сделать через интерфейс RPCS3, в приложении автоматизированы некоторые шаги, что исключает необходимость открывать приложение Steam. В частности, RPCS3 автоматически добавит баннеры и обложки для импортируемых игр.

Источник изображения: @rpcs3 в социальной сети X (заблокирована в РФ)

«Теперь вы можете добавлять игры в Steam прямо из RPCS3! Игры можно запускать непосредственно из Steam, минуя основной интерфейс RPCS3», — написали разработчики эмулятора на своей странице в социальной сети X (заблокирована в РФ).

В масштабах RPCS3 это небольшое обновление, но оно должно повысить удобство управления игровыми библиотеками, особенно для тех пользователей, которые предпочитают использовать Steam в качестве основного центра для управления играми. Это востребованная опция среди геймеров, поэтому, к слову, Microsoft реализует возможность добавления сторонних игр и лаунчеров в своём фирменном приложении Xbox App, стремясь сделать его удобным игровым центром для игровых компьютеров, особенно портативных, и, потенциально, будущих игровых консолей.

Кроме того, рассматриваемое обновление RPCS3 должно заинтересовать владельцев портативного игрового компьютера Steam Deck и других устройств под управлением SteamOS. Добавляя в библиотеку приложения Steam игры из RPCS3, повышается удобство и сокращается время для запуска эмулируемых игр при включении устройства — игры можно сразу запустить из интерфейса Big Picture.