molexandr
Энтузиаст объединил 15 мини-вентиляторов в корпусе-куполе — охлаждает не хуже Noctua NF-A12x25
Странная конструкция показала неплохие результаты.

YouTube-блогер Major Hardware объединил пятнадцать небольших вентиляторов в корпусе Noctua NF-A12x25. Блогер решил собрать это устройство ради забавы, после того, как увидел в интернете самобалансирующиеся игрушечные дроны, пишет Tom’s Hardware.

Источник изображения: YouTube-блогер Major Hardware (и далее)

Проект начался с покупки электродвигателей постоянного тока 4,5 В со скоростью вращения 7500 оборотов в минуту. Эти двигатели будут приводить в движение крошечные 30-мм вентиляторы, напечатанные на 3D-принтере и имитирующие миниатюрные версии настоящего NF-A12x25.

Произведя расчёты, блогер выяснил, что потребуется около пятнадцати таких маленьких вентиляторов, чтобы соответствовать NF-A12x25, но нужно было придумать, как расположить эти пятнадцать вентиляторов внутри 120-мм корпуса. Для этого была разработана куполообразная конструкция.

Крыльчатки были успешно установлены, кабели аккуратно расположены внутри корпуса и подключены к блоку питания. Вентилятор сразу же заработал, перемещая значительный объём воздуха. Шум достиг 73 дБ.

Этот странный вентилятор не уступил NF-A12x25 при охлаждении процессора Intel Core i7-7700K, разогнанного до 4,9 ГГц. Для охлаждения использовался кулер NH-U12A. Тестирование длилось 20 минут. Процессор разогрелся до 69,0…69,5 градусов по Цельсию, как со стандартным вентилятором NF-A12x25, так и с куполообразным.


#системы охлаждения #noctua #вентиляторы
Источник: tomshardware.com
