Монитор двухрежимный: UHD 240 Гц и FHD 480 Гц.

Компания TCL анонсировала первый настольный монитор серии X, модель 32X3A позиционируется как «универсальный» флагман, сообщает VideoCardz.com. Монитор оснащён 31,5-дюймовой OLED- панелью и поддерживает два режима работы: с разрешением 3840 на 2160 пикселей при максимальной частоте обновления 240 Гц и 1920 на 1080 пикселей при частоте обновления до 480 Гц. Монитор оснащён датчиком внешней освещённости для автоматической регулировки яркости и цветовой температуры, а толщина его корпуса в самом тонком месте составляет 6,4 мм.

Источник изображения: TCL (и далее)

Компания TCL относит дисплей монитора к классу OLED+ благодаря сочетанию многослойного источника света и фирменной технологии настройки изображения. TCL также заявляет, что в панели используется пиксельная структура с более высоким разрешением для улучшения чёткости текста, что является известной проблемой OLED-дисплеев при отображении мелких шрифтов и высококонтрастных элементов пользовательского интерфейса.

TCL заявляет о времени отклика 0,03 мс (между оттенками серого) и утверждает, что «сверхбыстрая синхронизация кадров» снижает общую задержку ввода на 50%. Упоминается многослойное антибликовое и антиотражающее покрытие. На задней панели предусмотрена подсветка «Звёздные врата». Кроме всего прочего, 32X3A является первым монитором TCL с брэндингом Bang & Olufsen — в его конструкцию интегрирована специальная акустическая система.

В Китае монитор появится в продаже по цене от 5999 юаней.