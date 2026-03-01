Ранее модель официально была доступна только в Латинской Америке.

Процессор AMD Ryzen 5 5500X3D начнут продавать в Китае, сообщает Wccftech. Маркетинговые материалы уже распространяются на местных торговых интернет-площадках. Цены пока не уточняются.

Источник изображения: Wccftech, 孤城Hardware (@realVictor_M) в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Впервые 5500X3D появился в Латинской Америке летом 2025 года. Этот процессор стал самой дешёвой моделью с 3D V-Cache для платформы AM4, отличаясь от более дорогого 5600X3D только тактовыми частотами, которые снизились на 300…400 МГц. В режиме ускорения частота ядер процессора может достигать 4,0 ГГц, всего ядер 6, потоков 12, а общий объём кэш-памяти 2- и 3-го уровня составляет 99 МБ.

В первых обзорах AMD Ryzen 5 5500X3D похвалили за высокую игровую производительность, однако в тяжёлых игровых сценариях и рабочих задачах шести ядер на базе архитектуры Zen 3 может уже не хватать. Не понравилась рецензентам и цена, на старте продаж в Бразилии 5500X3D был доступен за 1299 реалов или примерно 240 долларов США по курсу на тот момент, что сталкивало его с Intel Core i5-14600K. По предположениям Wccftech, на сегодняшний день цена 5500X3D не должна превышать 200 долларов США.

AMD Ryzen 5 5500X3D является хорошим вариантом для обновления устаревающей платформы AM4, особенно сейчас, когда сборка нового компьютера стала требовать гораздо больше вложений из-за роста цен на память, видеокарты и прочие комплектующие. Ранее в AMD заявили, что рассматривают возможность вернуть в продажу некоторые снятые с производства процессоры Ryzen серии 5000, чтобы владельцы платформ AM4 имели больше вариантов для обновления своих систем в этот непростой период. Возможно, начало продаж 5500X3D за пределами Латинской Америки является частью этого же плана.