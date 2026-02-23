Как утверждается, цены на жёсткие диски большого объёма в Великобритании сильно выросли.

Пользователь Reddit под псевдонимом cgtechuk утверждает, что цены на жёсткие диски большого объёма в Великобритании выросли настолько, что дешевле слетать за ними в Нью-Йорк. Заявление не голословно: пользователь купил десять дисков по 28 ТБ в США и привёз их обратно в Великобританию, сэкономив примерно 2000 $ с учётом расходов на поездку и дополнительные таможенные сборы, — сообщает VideoCardz.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Спрос на жёсткие диски тоже растёт в условиях стремительного развития ИИ-сектора. Например, на прошлой неделе сообщалось, что практически все производственные мощности Western Digital на 2026 год уже распроданы. Компании, занимающиеся ИИ, закупают диски, которые ещё не произведены. Фокус производителей смещается на крупных клиентов в сфере ИИ, потребительский рынок от этого страдает, возникает дефицит, активизируются мошенники. По этой причине пользователю пришлось покупать жёсткие диски в нескольких магазинах, процесс покупки тщательно документировать, а диски проверять в отеле.