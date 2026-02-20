Новые диски и хранилища уже поставляются

Компания Western Digital (WD) объявила о перезапуске бренда G-DRIVE, который заменит брендинг SanDisk Professional и объединит профессиональные внешние устройства для хранения данных, сообщает FoneArena.

G-DRIVE ArmorATD. Источник изображения: Western Digital

К таким внешним устройствам относятся внешние диски, настольные и портативные, а также внешние RAID-системы для сфер фото и видеопроизводства, графического дизайна и звукорежиссуры. По данным производителя, диски и хранилища G-DRIVE могут использоваться не только для резервного копирования, но и в рамках полного творческого цикла: от съёмки до монтажа и постпродакшена.

G-DRIVE PROJECT. Источник изображения: Western Digital

Переход на бренд G-DRIVE планируется завершить к концу этого месяца. Продукты, ранее выпускавшиеся под брендом SanDisk Professional, продолжат получать полную поддержку и гарантийное обслуживание.

G-DRIVE. Источник изображения: Western Digital

В числе актуальных продуктов компания перечисляет портативный ударопрочный накопитель в алюминиевом корпусе G-DRIVE ArmorATD объёмом до 6 ТБ; настольные жёсткие диски G-DRIVE и G-DRIVE PROJECT (с поддержкой Thunderbolt 3) объёмом до 26 ТБ; систему G-RAID PROJECT 2 с двумя отсеками для жёстких дисков в массиве RAID 0 и с интерфейсом Thunderbolt 3; 4- и 8-отсековые хранилища G-RAID SHUTTLE 4 и SHUTTLE 8 с поддержкой массивов RAID 5 объёмом до 208 ТБ и высокоскоростным подключением для многокамерной съемки.

G-RAID SHUTTLE. Источник изображения: Western Digital

Продукция под брендом G-DRIVE уже поставляется. В феврале 2025 года компания WD выделилась в отдельную компанию по производству жёстких дисков.