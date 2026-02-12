Сайт Конференция
molexandr
AMD выпустила необязательное обновление графических драйверов с поддержкой Yakuza Kiwami 3 и Nioh 3
Также драйверы содержат несколько исправлений для игр Embark Studios.

Компания AMD выпустила необязательное обновление графических драйверов с поддержкой новых игр от известных японских разработчиков и исправлениями, которые устраняют пару проблем в популярных многопользовательских играх Embark Studios у владельцев видеокарт Radeon RX серий 9000 и 7000. Новый драйвер не имеет статуса WHQL.

Источник изображения: Mateus Durães dos Santos, Unsplash

В программном обеспечении Adrenalin версии 22.6.1 от 11 февраля 2026 года реализована поддержка сборника “Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties”. Этот сборник содержит ремейк оригинальной версии игры Yakuza 3, релиз которой состоялся в 2009 году, а также новую главу Dark Ties, которая расскажет об антагонисте. Разработкой игры занималась студия Ryu Ga Gotoku Studio, издателем является SEGA. Ещё одна игра, поддерживаемая драйвером, ролевой боевик Nioh 3 от разработчиков студии Team Ninja. Издателем игры является Koei Tecmo. Сюжет игры разворачивается после событий первой и второй частей серии.

Что касается исправлений, в ARC Raiders устранили проблемы с отрисовкой облаков на видеокартах Radeon RX серии 9000, а в The Finals — «вылеты» при включении трассировки лучей на видеокартах Radeon RX серии 7000. К слову, обе игры разработаны Embark Studios и пользуются популярностью, особенно новинка ARC Raiders — за три с половиной месяца продано более 14 млн. копий игры, сообщает ресурс DTF со ссылкой на финансовый отчёт Nexon, материнской компании Embark Studios.

#amd #видеокарты #драйверы
Источник: amd.com
Написать комментарий (0)
