Похоже, их выпустят в марте-апреле, как и предсказывали инсайдеры.

Первые обзоры процессоров Intel Core Ultra 7 270K Plus, Core Ultra 5 250K и их KF вариантов должны появиться 23 марта. Об этом сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на блогера @9550pro в социальной сети X (заблокирована в РФ). Официально процессоры ещё не представлены, однако слухи о новых моделях Arrow Lake-S Refresh ходят уже давно, также результаты процессоров уже неоднократно находили в базе данных бенчмарка Geekbench.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

Ранее сегодня сообщалось, что компания Intel не выпустит процессор Core Ultra 9 290K Plus. С учётом 270K Plus это был бы третий 24-ядерный процессор в линейке, что посчитали излишним. Судя по тестам Geekbench, новинка могла быть на 9…11% быстрее актуального Core Ultra 9 285K, однако смысла в этом не так много — 285K можно разогнать, получив тот же или больший прирост производительности. По большей части это применимо и к процессору 270K Plus, но у этой модели нет поддержки Thermal Velocity Boost.

Ожидается, что Core Ultra 7 270K (KF) Plus и Core Ultra 5 250K (KF) станут последним обновлением для платформы LGA 1851 перед выходом совершенно новых процессоров Nova Lake-S для сокета LGA 1954. В Intel подтвердили намерения представить новую платформу в конце 2026 года. По слухам, это будет большое и значимое обновление, в рамках которого Intel может выпустить процессоры с количеством ядер до 56 и процессоры с объёмом кэш-памяти последнего уровня до 144 МБ.