Инженеры Intel опубликовали патчи для реализации начальной поддержки интегрированной графики процессоров Nova Lake-P следующего поколения в ядре Linux, сообщает VideoCardz со ссылкой на Phoronix. В патчах упоминаются такие кодовые обозначения, как Xe3P_LPM (медиа), Xe3P_LPD (дисплей) и Xe3P_LPG (графика). Это означает, что все основные модули интегрированной графики процессоров Nova Lake-P должны быть основаны не на базовой версии архитектуры Xe3, а на более продвинутой Xe3P.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Для процессоров Intel Nova Lake-P добавлено девять идентификаторов графических устройств (PCI). Как обычно, некоторые из них могут быть зарезервированы для инженерных образцов, а не коммерческих моделей.

Ожидается, что в числе отличий архитектуры Xe3P будет поддержка новых матричных инструкций для искусственного интеллекта с поддержкой форматов вычислений FP8, FP4 и MXFP8, MXFP4. Примечательно, что графика Xe3P будет использоваться не во всех процессорах Nova Lake, например, большинству процессоров для настольных ПК приписывают графику Xe3.

Обычно процессоры Intel класса P предназначены для тонких и лёгких ноутбуков бизнес класса. Как правило, такие ноутбуки оснащаются только интегрированной графикой, что может объяснить выбор более производительной архитектуры. Поддержка дополнительных вычислительных форматов позволит расширить локальные возможности искусственного интеллекта, хотя процессоры Nova Lake должны оснащаться производительным нейронным блоком для ускорения подобных задач.

Ожидается, что первые процессоры Intel Core Ultra 400 семейства Nova Lake появятся в конце 2026 года.