Большую часть кода перепишут для повышения скорости работы, появятся социальные функции, внедрят бонусы, раздачи игр продолжатся.

Генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон (Steve Allison) рассказал о модернизации игровой платформы с целью значительно улучшить её показатели, сообщает ComputerBase со ссылкой на GamesIndustry.biz. В течение последних трёх лет основное внимание уделялось совершенствованию бэкенда для разработчиков — на платформе стало появляться больше важных игр непосредственно в день релиза. Сейчас основное внимание переключается на пользователей. В течение следующих двух лет ожидается множество положительных изменений.

Источник изображения: ИИ-генерация Google Gemini (отредактировано)

Производительность и удобство приложений должны повысить, появятся социальные функции, включая текстовый и голосовой чаты, могут появиться форумы сообщества, покупки станет совершать удобнее. Большая часть кода Epic Games Store будет переписана. Начиная с этого лета, приложение, как ожидается, станет работать намного быстрее, сократится время загрузки и улучшится стабильность, пишет Notebookcheck со ссылкой на Polygon. Игроки получат возможность создавать более содержательные профили, появятся виртуальные аватары, возможность общаться с друзьями через текстовый и голосовой чат. Этот чат не привязан к отдельным играм и, следовательно, должен работать, даже если не все участники играют в одну и ту же игру.

После внедрения текстового чата в начале 2026 года разработчики планируют добавить голосовой чат в мае или июне. Группы друзей должны появиться во втором квартале 2026 года. Кроме этого, в Epic появится бонусная программа с различными «косметическими» предметами для профиля — бонусы будут выдавать за предзаказ определённых игр.

На сегодняшний день существует большой разрыв между количеством активных пользователей и доходом, который они приносят, рассказал Эллисон. Ежемесячная доля активных игроков достигает 35…40% процентов от всех ПК-пользователей, но генерируют они лишь 5…8% дохода — компания стремится увеличить этот показатель до 30%. Также Эллисон рассказал о желании сократить отставание от Valve, заняв не менее 50% рынка ПК. При этом компания не преследует цель сместить Valve и её площадку Steam с позиции доминирующего игрока.

Еженедельные раздачи игр будут продолжаться. Epic ежегодно тратит на это от 20 до 30 млн. долларов США в рамках маркетингового бюджета. Отдача от этих инвестиций велика, поэтому отказываться от раздач в компании не планируют.