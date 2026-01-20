На 2027 год уже якобы запланировали следующую серию N2.

Ноутбуки с Arm-процессорами NVIDIA N1X могут появиться в первом квартале 2026 года, сообщает VideoCardz со ссылкой на отчёт издания DigiTimes. А во втором квартале якобы планируется выпустить ещё больше устройств с другими процессорами серии.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

По имеющимся данным, «суперчип» NVIDIA GB10 Superchip, используемый в компактных рабочих станциях DGX Spark, имеет практически идентичные характеристики с процессорами серии N1. Чипы сочетают процессорные ядра Arm с CUDA ядрами Blackwell. Память распаивается отдельно, что позволяет предположить о наличии в потребительских системах с чипами N1 и N1X меньшего объёма памяти, чем в DGX Spark.

В состав NVIDIA GB10 Superchip входит 20-ядерный процессор Arm v9.2 и 6144 CUDA-ядра. Поддерживается 256-битная память LPDDR5X-9400. Чип настроен на работу при TDP 140 Вт. Пока неясно, в чём разница между N1 и N1X. Последний считали более производительной версией для настольных мини-ПК, похожих на системы типа NVIDIA DGX Spark и ASUS ROG NUC. Использование N1X в паре с дискретной графикой кажется маловероятным, поскольку интегрированный графический процессор уже позиционируется как высокопроизводительное решение.

Также утверждается, что на третий квартал 2027 года уже запланирована презентация чипов NVIDIA N2 следующего поколения.