В общем случае, то что работает на Steam Deck, должно работать и на Steam Machine

Программа Steam Machine Verified будет менее строгой, чем Steam Deck Verified, рассказал в интервью ресурсу Game Developer проектировщик компании Valve Лоуренс Янг (Lawrence Yang), сообщает VideoCardz. В общем случае разработчики могут рассматривать Steam Deck как эталонную платформу для проверки совместимости своих игр — если игра получила статус Steam Deck Verified, то и статус Steam Machine Verified она должна получить. Но это правило не действует для разработчиков игр в виртуальной реальности для Steam Frame — процесс будет другим.

Источник изображения: ValveХотя Steam Deck и Steam Machine являются устройствами совершенно разного класса, они являются представителями одного большого семейства x86, их аппаратное обеспечение разработано компанией AMD, по сути, это два персональных компьютера разного формата. Steam Deck является карманным игровым компьютером, его производительность заметно ниже, чем более крупного мини-ПК Steam Machine.

С точки зрения производительности, те игры, которые работают на Steam Deck, должны работать и на Steam Machine, либо с более высокой производительностью, либо с более требовательными настройками. Напротив, Steam Frame является устройством другого класса, это автономная гарнитура виртуальной реальности на базе ARM-процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, и, очевидно, требования к разработчикам в данном случае будут другими.

Некоторые аспекты Steam Deck Verified привязаны к конкретным особенностям Steam Deck, например, разрешению дисплея 800p или 720p. Чтобы игра прошла проверку, она должна приемлемо выглядеть в данном разрешении, включая элементы интерфейса и текст. В случае Steam Machine приоритет этих требований к дисплею может быть низким, либо от них могут отказаться вообще, поскольку мини-ПК рассчитан на подключение к мониторам или телевизорам с большим разрешением. Ключевыми пунктами программы Steam Machine Verified по-прежнему являются совместимость со SteamOS и Proton от Valve, а также поддержка контроллеров.

Источник изображения: Valve

Инженер Valve Стив Кардинали (Steve Cardinali) также объяснил причину создания беспроводного передатчика Steam Controller Puck. В зависимости от аппаратного обеспечения и множества прочих факторов качество Bluetooth соединения может значительно отличаться от случая к случаю. Помехи, задержки, сложности с подключением нескольких устройств — всё это классические проблемы, которые инженеры Valve хотели решить заблаговременно. Поэтому и был разработан Steam Controller Puck — беспроводной передатчик для быстрого и стабильного соединения, который можно разместить вдали от источников помех. Но Puck не просто передатчик, это более универсальное устройство, которое также используется для быстрого подключения контроллера в проводном режиме и его подзарядки.

Компания Valve анонсировала новые игровые устройства в ноябре 2025 года, но до сих пор не назвала официальные цены и точные даты начала продаж. Не исключено, что ситуация осложняется из-за аномального роста цен на оперативную память и твердотельные накопители. На днях Steam Machine заметили в каталоге одного из зарубежных интернет-магазинов.