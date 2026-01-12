Наличие чипсета позволит расширить возможности подключения.

Компания Minisforum представила на выставке CES 2026 не одну, а несколько необычных материнских плат для настольных ПК. Одна из новинок с гибридным процессором AMD Ryzen AI MAX+ 395 была рассмотрена ранее. Теперь благодаря журналистам ресурса Tweakers стало известно о другой плате с обозначением BD995M X3D. Эта плата оснащается процессорами Ryzen 9 9955HX или 9955HX3D и полноценным настольным чипсетом.

Источник изображения: Tweakers

Для расширения возможностей ввода-вывода сверх того, что предлагает процессор, плата BD995M X3D оснащается чипсетом AMD X870 флагманского уровня. Сочетание настольного чипсета X870 и процессора Ryzen 9000HX для ноутбуков — нетипичная комбинация. В ассортименте Minisforum это не первая плата с припаянным процессором, однако предыдущие подобные решения опирались исключительно на мобильную платформу ввода-вывода без отдельного чипсета. Ожидается, что плату оснастят портами USB4 и несколькими M.2 разъёмами для скоростных SSD-накопителей.

Материнские платы поступят в продажу в первой половине 2026 года, информация о ценах пока не разглашается.