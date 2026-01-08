Реализовать технологию должны в ноутбуках следующего поколения.

Samsung Display и Intel совместно разрабатывают технологию SmartPower HDR для снижения энергопотребления OLED-дисплеев в ноутбуках, сообщает VideoCardz. В частности, эта технология предназначена для экономии энергии при отображении HDR-контента.

Источник изображения: Samsung Display

SmartPower HDR регулирует напряжение питания панели в зависимости от отображаемой на экране информации. По словам Samsung Display, чип ноутбука анализирует пиковую яркость каждого кадра в режиме реального времени и отправляет данные контроллеру синхронизации дисплея, который затем вычисляет оптимальное напряжение.

Источник изображения: Wccftech

Компания Samsung Display заявляет о снижении энергопотребления OLED-дисплеев до 22% в стандартном режиме работы и до 17% при воспроизведении HDR-контента. Благодаря SmartPower HDR энергопотребление в режиме HDR снижается до уровня, сопоставимого с работой в режиме SDR.

Это объявление совпадает с выходом новых ноутбуков Samsung Galaxy Book6 Pro с процессорами Intel Core Ultra серии 3. Однако технология Smart Power HDR не предназначена для этой линейки, а будет реализована в ноутбуках следующего поколения с OLED-экранами. Samsung Display не назвала первые ноутбуки, которые будут поставляться с технологией SmartPower HDR.