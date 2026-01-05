Сайт Конференция
molexandr
Презентация новых видеокарт не входит в планы NVIDIA на CES 2026
GeForce RTX 50 SUPER сейчас не будет.

Компания NVIDIA объявила в социальных сетях о трансляции GeForce On в рамках выставки CES 2026. Трансляция начнётся на портале Twitch 5 января в 21:00 по тихоокеанскому времени или 6 января в 8:00 по московскому времени. В NVIDIA предупредили сразу — анонсов новых видеокарт не планируется. Мероприятие будет сосредоточено на новых возможностях экосистемы GeForce, играх, приложениях и продуктах партнёров для геймеров и создателей контента.

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

До наступления кризиса на рынке DRAM-памяти ходили слухи о подготовке трёх новых видеокарт GeForce RTX 50 SUPER с увеличенным объёмом видеопамяти. Может быть, обновление действительно планировалось, но теперь, когда память в дефиците и её цена многократно возросла, выпуск таких новинок невозможен. Слухи о видеокартах GeForce RTX 50 SUPER давно не обновлялись, в последний раз инсайдеры говорили о переносе на вторую половину 2026 года, но, если ситуация на рынке не изменится в лучшую сторону, новинки и вовсе могут отменить.

По информации VideoCardz, одной из ключевых тем на выставке CES 2026 станет обновление DLSS 4.5 с внедрением новой, улучшенной модели Transformer для масштабирования и реконструкции изображения. Также анонсируют новую технологию динамической многокадровой генерации Dynamic Multi Frame Generation для поддержания частоты кадров на уровне частоты обновления монитора. Обновление DLSS 4.5 будет совместимо со всеми видеокартами GeForce RTX, а динамическая многокадровая генерация — только с видеокартами RTX 50.

#nvidia #видеокарты #ces 2026
Источник: videocardz.com
