Компания ASUS заблаговременно начала знакомить общественность с новинками выставки CES 2026. В линейке Republic of Gamers (ROG) представлены игровые мониторы нового поколения с экранами QD-OLED и Tandem OLED, выполненными по технологии RGB Stripe Pixel OLED. По всей видимости, речь идёт о дисплеях с вертикальным расположением субпикселей. Ранее такие дисплеи представили компании Samsung Display и LG Display. Дисплеи новых мониторов ASUS защищает плёнка ROG BlackShield нового поколения, которая стала устойчивее к царапинам, обеспечивает более глубокие оттенки чёрного и высокую контрастность даже в условиях яркого освещения.

PG34WCDN. Источник изображения: ASUS (и далее)

Монитор ROG Swift OLED PG34WCDN — это новая флагманская UltraWide-модель ASUS с изогнутым дисплеем RGB QD-OLED кривизной 1800R и диагональю 34 дюйма. Разрешение монитора WQHD (3440 на 1440 пикселей), максимальная частота обновления 360 Гц. Заявлено соответствие стандарту VESA DisplayHDR 500 True Black, 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3, 10-битная цветопередача и точность цветопередачи Delta E<2. Монитор оснащается разъёмами DisplayPort 2.1a UHBR20 с пропускной способностью 80 Гбит/с, HDMI 2.1 и USB-C мощностью 90 Вт.

XG34WCDMS

Ещё одна новая 34-дюймовая модель ROG Strix OLED XG34WCDMS с разрешением WQHD поддерживает частоту обновления до 280 Гц. Этот монитор оснащается DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1 и USB-C мощностью 15 Вт.

Монитор ROG Swift OLED PG27UCWM оснащается дисплеем Tandem RGB Stripe OLED диагональю 26,5 дюймов. В этом дисплее исключается белый субпиксель стандартных панелей WOLED и используется технология RGB Stripe Pixel, что обеспечивает до 27% больший цветовой охват, более насыщенные и яркие цвета, особенно при высоких уровнях яркости, — объясняют в ASUS. Поддерживается два режима работы: основной 4K 240 Гц и скоростной FHD 480 Гц. Монитор поддерживает Dolby Vision, обеспечивает 99-процентный цветовой охват DCI-P3, 10-битную цветопередачу и точность цветопередачи Delta E<2. В оснащение входят разъёмы DisplayPort 2.1a UHBR20, HDMI 2.1 и 90-ваттный USB Type-C. Отмечается необычный дизайн с прозрачной задней панелью.

Также компания представила анонсированный в конце декабря монитор ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3. Это 32-дюймовый QD-OLED монитор с разрешением 4K (3840 на 2160 пикселей) и частотой обновления 240 Гц, он поддерживает Dolby Vision и обладает сертификацией DisplayHDR True Black 500. Монитор тоже оснащается DisplayPort 2.1a UHBR20, HDMI 2.1 и USB Type-C мощностью 90 Вт.

Для всех представленных мониторов линейки ROG OLED заявлены такие функции, как OLED Care Pro с датчиком приближения Neo, DisplayWidget Center и ROG Gaming AI. Датчик приближения автоматически уменьшает яркость экрана, когда пользователь отходит от рабочего места, чтобы защитить панель от выгорания. DisplayWidget Center — это удобный интерфейс для настройки монитора с поддержкой импорта и экспорта конфигураций. ROG Gaming AI — это готовые визуальные профили и дополнительные функции для игр, включая Dynamic Shadow Boost для улучшения видимости в тёмных областях и прицел Dynamic Crosshair.