Новый вариант конфигурации игровых компьютеров Area-51.

Компания Dell опубликовала пресс-релиз, в котором уведомила о появлении в начале 2026 года (предположительно, в феврале) конфигураций игровых настольных ПК Alienware Area-51 с неанонсированным процессором AMD Ryzen 7 9850X3D, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Dell Alienware

Это ещё одно подтверждение того, что AMD готовит новый 8-ядерный 3D V-Cache процессор, разогнанную версию 9800X3D. В пресс-релизе не упоминается Ryzen 9 9950X3D2 с двумя кристаллами 3D V-Cache, хотя информация об этом процессоре появилась в то же время и от тех же инсайдеров, что сообщили о 9850X3D.

Компьютеры Area-51 это флагманские настольные игровые ПК от Alienware, дочерней компании Dell. Компьютеры собраны в полноразмерных компьютерных корпусах объёмом 80 литров с брендированным дизайном и акцентом на простоту обслуживания. На момент написания компьютеры доступны в различных конфигурациях, в частности, с процессорами Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D, видеокартами NVIDIA GeForce RTX серии 50.

Хотя AMD официально не анонсировала Ryzen 7 9850X3D, процессор уже упоминается на сайте компании. По слухам, его максимальная тактовая частота будет достигать 5,6 ГГц. Это на 400 МГц выше, чем у 9800X3D. Подробностей о доступности нового процессора и ценах пока нет.