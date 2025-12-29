Компания показала дизайн задней панели и расцветки

Смартфон Honor Power 2 представят в Китае 5 января. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на официальную публикацию Honor в социальных сетях. Одной из ключевых особенностей Power 2 является аккумулятор ёмкостью 10080 мАч. В новых сообщениях компания также перечислила расцветки и показала, как выглядит задняя панель смартфона.

Источник изображения: Honor (отредактировано)

Нельзя не заметить, что сзади Power 2 напоминает Apple iPhone 17 Pro Max аналогичным блоком камер во всю ширину задней панели. К тому же, смартфон Honor будет предлагаться в тех же расцветках: оранжевой «Восходящее солнце», чёрной «Волшебная ночь» и белой «Снег».

В основе Power 2 используется чипсет MediaTek Dimensity 8500 Elite. Известно о подготовке двух конфигураций с одинаковым объёмом оперативной памяти 12 ГБ, но разным объёмом хранилища, 256 или 512 ГБ. По слухам, смартфон оснастят 6,79-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеем и основной камерой с сенсором 50 Мп.