Обновлённый процессор получил флагманское количество ядер.

Результаты тестирования процессора Intel Core Ultra 7 270K Plus обнаружили в базе данных PassMark. Оценка 270K Plus в многопоточном тестировании на 4,6% ниже средних результатов Ultra 9 285K, что не удивительно, новый процессор оснащается тем же количеством ядер в той же конфигурации, но работает на меньших частотах, не поддерживая одну из турбо-технологий Intel.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

В многопоточном тестировании 270K Plus набрал 64361 балл, в то время как средняя оценка 285K составляет 67432 балла. Рассматриваемый процессор сокращает разрыв между классами Ultra 7 и Ultra 9 до минимума в первую очередь за счёт увеличения количества ядер.

Ранее самым производительным в классе Ultra 7 был 20-ядерный 265K с конфигурацией производительных и эффективных ядер 8P+12E, теперь его подвинет 24-ядерный 270K Plus с конфигурацией 8P+16E — его результаты в многопотоке на 9,5% выше. Также 270K Plus обходит 16-ядерные 32-поточные процессоры AMD Ryzen 9 7950X и 7950X3D, уступая 9950X около 2,3%.

Источник изображения: PassMark

В однопотоке 270K Plus набрал 5075 баллов, что практически совпадает со средним результатом 285K, несмотря на то, что пиковые частоты последнего выше, в частности, за счёт поддержки технологии Intel Thermal Velocity Boost (TVB).

Кроме 270K Plus в январе должны представить 18-ядерный Ultra 5 260K Plus и 24-ядерный Ultra 9 290K Plus. В отличие от процессоров Ultra 5 и 7 флагманский процессор Ultra 9 прибавку в виде четырёх эффективных E-ядер не получил. В числе прочего ожидается, что представители семейства Arrow Lake-S Refresh из коробки будут поддерживать более быструю оперативную память DDR5-7200 и получат ряд оптимизаций на аппаратном уровне для повышения производительности в различных рабочих сценариях, включая игры.