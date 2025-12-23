Система оснащается процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, в полной конфигурации цена превышает 15000 $.

Компания Eurocom выпустила Raptor X18 Server Edition — мощный «ноутбук-сервер», построенный на базе платформы Intel с процессором Core Ultra 9 275HX, и оснащённый дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. Поддерживается до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 в четырёх слотах SO-DIMM.

Источник изображения: Eurocom

Компания Eurocom также заявляет о возможности установить четыре накопителя M.2 NVMe (три PCIe Gen 4 и один Gen 5) общим объёмом 32 ТБ с возможностью создания RAID-массивов с уровнями 0, 1 или 5. Ноутбук оснащается парой сетевых адаптеров со скоростью до 2,5 гигабит в секунду и парой разъёмов Thunderbolt 5, которые можно использовать ещё для двух сетевых карт при необходимости.

Источник изображения: Eurocom

Для ноутбука можно выбрать один из двух 18-дюймовых дисплеев: с разрешением 2560 на 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц или с разрешением 3840 на 2400 пикселей и частотой 200 Гц. Ноутбук весит 3,6 кг и имеет толщину 32,8 мм.

В качестве операционных систем Eurocom предлагает Windows 11, Windows Server 2025 и Ubuntu. Также доступна опция «защиты от слежки» — из ноутбука физически удалят веб-камеру, микрофон и модуль беспроводной связи с Wi-Fi и Bluetooth.

Источник изображения: Eurocom, VideoCardz

Стартовая цена Eurocom Raptor X18 Server Edition начинается от 4679 $ за конфигурацию, оснащённую 32 ГБ оперативной памяти. Если оснастить ноутбук «под завязку», то цена увеличится до 15364 $.