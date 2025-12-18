Ещё одно свидетельство подготовки новой видеокарты.

В программном обеспечении Intel XPU Manager 1.3.5 появилась поддержка графического процессора BMG-G31, сообщает VideoCardz. Это ещё одно свидетельство подготовки к релизу новой, более производительной видеокарты в семействе Battlemage. На момент написания лучшей потребительской видеокартой семейства является Arc B580 12 ГБ, а лучшей профессиональной — Arc Pro B60 24 ГБ и её «двухголовый» вариант Arc Pro B60 Dual 48 ГБ.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Подробностей о характеристиках новой видеокарты практически нет. Потенциальный преемник Intel Arc A770 может получить 32 ядра Xe 2-го поколения и 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной, а его максимальное энергопотребление может достигать 300 Вт. При таких характеристиках можно надеяться на достаточно комфортную игровую производительность в разрешении 1440p с высокими настройками графики, если с драйверами не возникнет проблем.

Источник изображения: GitHub

Официальный анонс видеокарты может состояться в конце 2025 или начале 2026 года. Наиболее подходящий момент для этого — выставка CES 2026 в январе.