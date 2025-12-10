Первые новинки выпустят в конце января 2026 года.

Компания Kioxia анонсировала две новые линейки скоростных твердотельных накопителей с поддержкой PCIe 5.0 для потребительского рынка, сообщает Guru3D. Это флагманская линейка EXCERIA PRO G2, а также более доступная EXCERIA G3.

Источник изображения: Kioxia

Линейка EXCERIA PRO G2 предназначена для пользователей с высокими требованиями к производительности. Данные накопители подойдут для работы с генеративным искусственным интеллектом, видеомонтажа, игр и других задач, где важна высокая скорость чтения и записи. Для самых быстрых накопителей линейки компания заявляет скорости до 14,9 и 13,7 гигабайт в секунду на операциях последовательного чтения и записи соответственно. На случайных операциях показатели производительности достигают 2,3 млн. и 1,95 млн. операций ввода-вывода в секунду. Накопители появятся в вариантах объёмом 1, 2 и 4 ТБ. В EXCERIA PRO G2 производитель использует TLC NAND-память, заявлен ресурс 600 TBW (Total Bytes Written) на каждый терабайт. Активное энергопотребление накопителей находится в диапазоне от 8,4 до 9,6 Вт.

Источник изображения: Kioxia

В свою очередь, линейка EXCERIA G3 станет альтернативой для пользователей, которым требуется высокая скорость, но за меньшие деньги. В данном случае скорость самых быстрых накопителей в линейке достигает 10,0 и 9,6 гигабайт в секунду на операциях последовательного чтения и записи соответственно. На случайных операциях — 1,6 млн. и 1,45 млн. операций ввода-вывода в секунду. В накопителях EXCERIA G3 используется QLC NAND-память с ресурсом 600 TBW на каждый терабайт. Энергопотребление в активном режиме находится в диапазоне от 5,5 до 6,4 Вт. Сначала в линейке EXCERIA G3 появятся накопители объёмом 1 и 2 ТБ.

Старт продаж накопителей EXCERIA PRO G2 и EXCERIA G3 ожидается в конце января 2026 года. Во второй половине года линейку EXCERIA G3 планируют расширить моделью объёмом 4 ТБ.