Компания AMD начала повышать цены на свои графические решения, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на информацию от дистрибьюторов и собственные источники. В декабре 2025 года партнёры компании уже будут платить на 10 $ больше за комплекты для производства видеокарт Radeon RX 9000 с 8 ГБ видеопамяти. Ожидается, что в будущем году цены продолжат расти, как и предсказывали китайские источники. За 2026 год комплекты для видеокарт с 8 ГБ видеопамяти могут подорожать на 40 $ относительно цен до начала дефицита памяти.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash

Что касается информации о повышении цен на процессоры AMD Ryzen 9000 и более старые модели, в Tom’s Hardware это опровергают. Первоисточником информации является британский ресурс Overclock3D (OC3D). Либо информация оказалась ложной, либо повышение цен пока касается только одного региона — Великобритании. Источник в одном из крупнейших американских дистрибьюторов заявил Tom’s Hardware, что нет никаких предпосылок для повышения цен на процессоры AMD, по крайней мере, в США. Благодаря очень высокому спросу цены на процессоры AMD меньше подвержены колебаниям.