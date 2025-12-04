Продажи оперативной памяти и твердотельных накопителей под брендом Crucial завершат в начале 2026 года

Компания Micron сообщила об уходе с потребительского рынка. Продажи оперативной памяти и твердотельных накопителей под брендом Crucial свернут к концу второго финансового квартала, который заканчивается в феврале 2026 года. Micron уверяет, что гарантийное обслуживание и техническая поддержка уже выпущенных продуктов продолжатся.

Источник изображения: Micron

Компания перенаправляет ресурсы в быстрорастущие и более прибыльные сегменты, такие как центры обработки данных и оперативная память с высокой пропускной способностью, где искусственный интеллект в настоящее время поглощает большую часть мирового производства DRAM. «Компания Micron приняла непростое решение о выходе из потребительского бизнеса Crucial, чтобы улучшить поставки для наших крупных стратегических клиентов», — заявил Сумит Садана (Sumit Sadana), исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор Micron Technology.

Crucial уже почти три десятилетия является одним из самых известных брендов на потребительском рынке и пользуется большим спросом. Выход Micron из потребительского бизнеса — очевидная потеря для потребителей и сборщиков ПК.