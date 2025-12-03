Образец уже работает в тестовом стенде с Arm-процессором

Китайская компания Lisuan вскоре может представить графический процессор 7G106 для игровых видеокарт с поддержкой Windows на Arm (WoA), сообщает Wccftech со ссылкой на ряд источников. В отчёте ITHome утверждается, что Lisuan может первой в мире выпустить дискретную видеокарту с поддержкой платформы WoA.

Источник изображения: 非教徒, bilibili

Тестовый образец на базе Lisuan 7G106 оснащается 12 ГБ памяти GDDR6 на 192-битной шине и совместим с PCIe 4.0 x16. В числе других известных характеристик графического процессора и видеокарты: 192 блока TMU, 96 блоков ROP и максимальный TDP 225 Вт. Дополнительное питание осуществляется через один 8-контактный разъём PCIe. ITHome утверждает, что графический процессор произведён по технологии TSMC N6. Однако, поскольку запасы чипов TSMC, приобретённые до введения экспортного контроля, истощаются, в будущем производство могут перенести на 6-нм мощности SMIC, пишет Wccftech.

Пользователь Bilibili продемонстрировал тестовый настольный ПК с видеокартой Lisuan 7G106 и 12-ядерным Arm-процессором CIX CP8180. На видео тестирование 3DMark Steel Nomad в Windows 11. Это, вероятно, указывает на то, что поддержка WoA уже интегрирована в драйверы.

Одна из причин, по которой такие производители, как NVIDIA и AMD, не реализовали поддержку WoA для своих дискретных видеокарт, заключается в том, что эта инициатива пока ограничена ноутбуками, особенно чипами Qualcomm Snapdragon X Elite, и пока не распространилась на настольные компьютеры. Однако в Китае популярность чипов на базе Arm довольно высока, что может быть одной из причин, по которым Lisuan усиленно работает над поддержкой Windows на Arm.

Согласно официальному заявлению, Lisuan 7G106 в настоящее время находится в стадии массового производства, а это значит, что розничный запуск может состояться через несколько недель или, что более вероятно, в первом квартале 2026 года.