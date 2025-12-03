Дефицит сохранится как минимум до конца 2027 года.

По словам Джерри Чена (Gerry Chen), генерального директора TeamGroup, контрактные цены на некоторые типы памяти выросли на 80…100% в этом месяце, сообщает Tweakers со ссылкой на закрытый отчёт DigiTimes. По мнению специалиста, наиболее напряжённой станет первая половина 2026 года, когда у дистрибьюторов начнут сокращаться запасы. Покупка модулей памяти может стать большой проблемой, даже для тех потребителей, которые готовы приобрести их по высокой цене.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Чен ожидает, что текущий дефицит сохранится как минимум до конца 2027 года. Придётся ждать расширения производственных мощностей, но строительство новых заводов обычно занимает несколько лет. В то же время производители памяти Samsung и SK Hynix не спешат активно расширять свои мощности, отмечает Tweakers, ссылаясь на публикацию издания Hankyung.com. Стоит отметить, что днями ранее появилась информация о планах SK Hynix наращивать производство DRAM-памяти общего назначения в 2026 году. Однако теперь утверждается противоположное: Samsung и SK Hynix отдают приоритет прибыльности и не спешат быстро наращивать производственные мощности.

Цены на память типа DRAM и NAND резко выросли за последние месяцы. Оперативная память и твердотельные накопители дорожают. Повышаются цены и на другие электронные компоненты. Дорожают видеокарты и даже процессоры. По неофициальной информации, видеокарты AMD могут подорожать на величину до 85 $ в 2026 году, а на процессоры компания якобы уже повышает цены.