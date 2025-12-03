По словам Джерри Чена (Gerry Chen), генерального директора TeamGroup, контрактные цены на некоторые типы памяти выросли на 80…100% в этом месяце, сообщает Tweakers со ссылкой на закрытый отчёт DigiTimes. По мнению специалиста, наиболее напряжённой станет первая половина 2026 года, когда у дистрибьюторов начнут сокращаться запасы. Покупка модулей памяти может стать большой проблемой, даже для тех потребителей, которые готовы приобрести их по высокой цене.
Чен ожидает, что текущий дефицит сохранится как минимум до конца 2027 года. Придётся ждать расширения производственных мощностей, но строительство новых заводов обычно занимает несколько лет. В то же время производители памяти Samsung и SK Hynix не спешат активно расширять свои мощности, отмечает Tweakers, ссылаясь на публикацию издания Hankyung.com. Стоит отметить, что днями ранее появилась информация о планах SK Hynix наращивать производство DRAM-памяти общего назначения в 2026 году. Однако теперь утверждается противоположное: Samsung и SK Hynix отдают приоритет прибыльности и не спешат быстро наращивать производственные мощности.
Цены на память типа DRAM и NAND резко выросли за последние месяцы. Оперативная память и твердотельные накопители дорожают. Повышаются цены и на другие электронные компоненты. Дорожают видеокарты и даже процессоры. По неофициальной информации, видеокарты AMD могут подорожать на величину до 85 $ в 2026 году, а на процессоры компания якобы уже повышает цены.