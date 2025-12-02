Первая волна повышения цен ожидается в ближайшие месяц-два. Около 20 $ на каждые 8 ГБ.

AMD начнёт поэтапно повышать цены на свои графические решения начиная с декабря 2025 года или января 2026 года, сообщает Wccftech со ссылкой на неофициальную информацию с китайского форума Board Channels. Причиной является рост цен на память и прочие компоненты.

Источник изображения: Brandon, Unsplash (отредактировано)

Как утверждают китайские источники, несколько брендов официально уведомили своих дистрибьюторов о необходимости активно пополнять запасы. По прогнозам, в первой волне цены 8-гиговых видеокарт AMD вырастут примерно на 20 $, а видеокарт с объёмом видеопамяти 16 ГБ — на 40 $. Ожидается, что цены продолжат расти в течение 2026 года. Относительно текущей ситуации делаются прогнозы о повышении цен до 45 $ и 85 $ соответственно. Это значительное повышение, особенно для видеокарт среднего уровня, таких как Radeon RX 9060 XT.

Также источник утверждает, что AMD не планирует выпускать новые видеокарты до 2027 года. Весьма вероятно, что из-за высокой волатильности на рынке памяти планы по выпуску новой продукции пересмотрят. Например, по слухам, обновление видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER с большим объёмом памяти перенесли на вторую половину 2026 года и могут отменить (официально подготовка новых видеокарт не была подтверждена).

NVIDIA приписывали планы повысить цены на свои графические решения с началом следующего года, но потом появилась иная информация. Компания якобы перестанет комплектовать графические процессоры памятью. Это может ударить по небольшим компаниям, которые по тем или иным причинам не могут или не успели наладить нужные контакты с производителями и поставщиками памяти.

Возвращаясь к AMD, ранее сегодня появилась информация о повышении цен на процессоры Ryzen, как новой 9000-й серии, так и предыдущих. Первоисточником является британский ресурс Overclock3D (OC3D). Оригинальная новость была опубликована вечером 1 декабря, авторы утверждали, что новые цены вступят в силу уже в полночь.