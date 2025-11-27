Дизайн стал более нейтральным.

Компания Colorful выпустила новую материнскую плату COLORFIRE B850M-MEOW WIFI7 V14 с сокетом AM5, отказавшись от ярко-оранжевого дизайна предыдущих моделей MEOW в пользу более чистого белого цвета с ненавязчивой графикой. Плата поступила в продажу в Китае в конце сентября. Эквивалентная цена в долларах США примерно составляет 134 $. Как сообщается, теперь плата появится у партнёров и реселлеров Colorful по всему миру.

Источник изображения: Colorful

Новая плата основана на чипсете AMD B850 и использует компоновку Micro ATX с четырьмя слотами DDR5 DIMM, поддерживающими до 192 ГБ памяти со скоростью до 8000 МТ/с при разгоне. Подсистема питания выполнена по схеме 10+2+1, оснащена 55-амперными транзисторами DrMOS и охлаждается крупными радиаторами.

Источник изображения: Colorful

Для устройств хранения данных на плате присутствует один слот M.2 с поддержкой PCIe 5.0 x4, один слот M.2 с поддержкой PCIe 4.0 x4 и четыре порта SATA. Для установки видеокарт и плат расширения предусмотрены один слот PCIe 5.0 x16 и один полноразмерный PCIe 4.0 x4. Для подключения к проводной Сети плата оснащается адаптером Realtek 5 GbE, к беспроводной — адаптером с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. На задней панели присутствуют порты USB 3.2 Gen 1 Type-C и USB 3.2 Gen 2 Type-A, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort.

Источник изображения: Colorful

COLORFIRE B850M -MEOW WIFI7 V14 заменяет более раннюю плату B850M-A MEOW WIFI Orange Shadow, которая отличалась более простой компоновкой. Эта модель оснащалась подсистемой питания 7+2+1 с 60-амперными транзисторами, парой слотов DDR5 DIMM, адаптером 2,5 GbE и модулем Wi-Fi 6E, сохраняя при этом тот же базовый набор возможностей чипсета B850.

Источник изображения: Colorful

В Colorful по-прежнему развивают бренд MEOW, но делают дизайн нейтральным для широкого спектра корпусов и комплектующих.