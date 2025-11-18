Например, для ASUS ROG Xbox Ally X добавили опции управления P- и E-ядрами.

Компания ASUS выпустила новую версию фирменного программного обеспечения Armoury Crate SE (ACSE) под номером 2.1.15.0 для всей линейки портативных игровых компьютеров ROG Ally, включая новые ROG Xbox Ally (RC73YA) и ROG Xbox Ally X (RC73XA), сообщает VideoCardz. Новая версия ПО приносит дополнительные настройки для процессора и режимов питания, обновление микропрограмм и множество прочих улучшений и исправлений для повышения общей стабильности и производительности устройств.

Источник изображения: ASUS, @ASUS_ROG в социальной сети X (заблокирована в РФ)

На игровом КПК ASUS ROG Xbox Ally X с гибридным процессором AMD Ryzen AI Z2 Extreme появятся дополнительные опции для управления P- и E-ядрами. Этот 8-ядерный 16-поточный процессор сочетает ядра Zen 5 и Zen 5c по формуле 3+5. Настройки позволят повысить производительность или снизить потребление энергии. «Это означает, что вы сможете управлять мощностью, подаваемой как минимум на один из CCX (прим. комплекс ядер, Core Complex), а то и на каждое ядро по отдельности, чтобы отдать приоритет производительности или эффективности», — объяснили в Tom's Hardware.

Обновление также меняет управление частотой кадров. Управление Radeon Chill теперь интегрировано в настройки ограничителя частоты кадров FPS Limiter. Лимит частоты кадров по умолчанию изменён с 45 до 40 кадров в секунду для кратного соотношения с частотой обновления дисплея (120 Гц). Кроме того, функция AMD Radeon Super Resolution (RSR) теперь по умолчанию отключена на моделях RC73. Возможно, это изменение было необходимо, чтобы исключить конфликты с индивидуальными игровыми настройками.

ASUS дополнила релиз несколькими улучшениями, повышающими удобство использования. Теперь доступна возможность назначения клавиш для входа и выхода из полноэкранного режима, уведомление об обновлении в «Центре управления» (Command Center), новые параметры режима электропитания Windows и улучшенный алгоритм наведения с помощью гироскопа.

Обновления станут доступны сегодня, 18 ноября. Список изменений опубликован на форуме ASUS ROG.