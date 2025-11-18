Потенциальная угроза безопасности

Microsoft продолжает реализацию своих планов по превращению Windows 11 в полноценную агентскую операционную систему несмотря на негативную реакцию со стороны пользователей. Первым заметным шагом в этом направлении становится внедрение экспериментальной функции под названием «Рабочее пространство агента» (англ. Agent Workspace), сообщает Windows Latest. С помощью этой функции интеллектуальные агенты (ИИ-агенты) получат собственную среду выполнения, возможность непрерывно работать в фоновом режиме и доступ к стандартным папкам пользователя в Windows.

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

Рабочее пространство агента впервые появилось в сборке Windows 11 Insider Preview под номером 26220.7262 для участников программы предварительной оценки в каналах Dev или Beta. Задействовать новую функцию можно включив настройку «Экспериментальные агентские функции» (англ. Experimental agentic features) в приложении «Настройки» по пути «Система → Компоненты ИИ». На текущем этапе функция не включена по умолчанию.

После включения экспериментальных агентских функций Windows 11 создаёт рабочее пространство агента. Это изолированный сеанс Windows, в котором ИИ-агенты получают собственную учётную запись и могут работать как обычный пользователь: нажимать кнопки, печатать, открывать приложения, работать с файлами, включая файлы основного пользователя.

Источник изображения: WindowsLatest.com

Права доступа ИИ-агентов ограничиваются Windows и контролируются пользователем. Например, когда Windows разворачивает дополнительное рабочее пространство для ИИ-агента, ему может предоставляться ограниченный доступ к определённым папкам, таким как «Документы» или «Рабочий стол». Работа ИИ-агента должна контролироваться и быть изолированной, агент не может «подсматривать» за пользователем. Тем не менее, даже Microsoft предупреждает о потенциальной угрозе безопасности. Модель взаимодействия и безопасности продолжает совершенствоваться.

Может показаться, что рабочие пространства агента и «Песочница Windows» (англ. Windows Sandbox) похожи, но это не так. В песочнице отсутствует доступ к личным файлам и папкам пользователя, используется аппаратная виртуализация и даже отдельное ядро для полной изоляции.

Проблемы с производительностью тоже возможны. Хотя утверждается, что ИИ-агенты не будут существенно истощать ресурсы ПК, точных результатов на данный момент нет. Некоторые агенты могут быть ресурсоёмкими, что окажет влияние на общую производительность системы.

Экспериментальные агентские функции пока не являются обязательными, однако нововведения Microsoft ясно показывают, что компания продолжает инвестировать в ИИ и всерьёз намерена трансформировать Windows 11, нравится это пользователям или нет.