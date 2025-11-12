Старт продаж запланирован на 2026 год.

Компания Sony анонсировала 27-дюймовый монитор для игровых консолей PlayStation 5 (PS5), сообщает VideoCardz. Целевой аудиторией являются пользователи, которые предпочитают играть, сидя за столом, а не на диване или кресле перед телевизором. Кроме того, монитор оснащён держателем беспроводных контроллеров DualSense со встроенным зарядным устройством.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment (SIE)

Монитор оснащён IPS-дисплеем с разрешением 2560 на 1440 пикселей и поддерживает HDR с функцией Auto HDR Tone Mapping на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro. Поддерживается переменная частота обновления: до 120 Гц на PS5, до 240 Гц на PS5 Pro и совместимых компьютерах. Монитор станет отличным дополнением экосистемы фирменных периферийных устройств Sony, которая недавно пополнилась беспроводными колонками Pulse Elevate.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment (SIE)

Для подключения монитор оснащается двумя входами HDMI 2.1 и одним входом DisplayPort 1.4, также есть два порта USB Type-A, один порт USB Type-C, который можно использовать с адаптером PlayStation Link, встроенные стереодинамики, 3,5-мм аудиоразъём и поддержка крепления VESA. Кабели HDMI и DisplayPort в комплект не входят.

Монитор выпустят в 2026 году. Цены и точные даты начала продаж не называются.