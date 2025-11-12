А в США игровые консоли PS5 подорожали в августе.

Компания Sony анонсировала в ходе трансляции State of Play Japan новую цифровую версию игровой консоли PlayStation 5 (PS5), предназначенную для продажи исключительно в Японии, сообщает IGN. Ключевой деталью является рекомендованная цена 55000 ¥. Примерно на 30% дешевле, по сравнению с актуальной ценой PS5 Digital Edition в США на момент написания (от 499,99 $). В США игровые консоли Sony подорожали в августе на 50 $.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment (SIE), IGN

В данном шаге журналисты видят стремление Sony подстегнуть продажи игровой консоли текущего поколения. Хотя спрос на PS5 остаётся высоким и относительно стабильным, продажи консолей растут, по общим объёмам продаж за пять лет с момента релиза PS5 всё ещё не догнала PS4. Разница небольшая, 84,2 млн против 86,1 млн устройств. По всей видимости, в Sony хотят быстрее сократить этот разрыв, а в лучшем случае — наконец-то превзойти показатели продаж консолей предыдущего поколения.

Это предложение похоже на модель Switch 2 только на японском языке, которую Nintendo выпустила по сниженной цене в Японии в начале 2025 года. В рассматриваемой версии PS5 для Японии в качестве языка оболочки операционной системы тоже будет доступен исключительно японский. Консоль станет доступна 21 ноября.