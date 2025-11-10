В CP8180 интегрирована графика Immortalis-G720 MC10 и нейронный сопроцессор.

Компания MINISFORUM представила миниатюрную рабочую станцию MS-R1 в корпусе объёмом 1,7 литра. Компьютер оснащён 12-ядерным Arm-процессором CP8180 от компании CIX Technology с возможностями ускорения искусственного интеллекта. Также это первая рабочая станция с Arm-процессором в таком форм-факторе с поддержкой загрузки UEFI и полноразмерным слотом PCIe, пишет VideoCardz.

Источник изображения: MINISFORUM

CIX CP8180 может повышать тактовую частоту до 2,8 ГГц при расчётной тепловой мощности до 28 Вт. В процессор интегрирована графика Arm Immortalis-G720 MC10 и нейронный сопроцессор с теоретической производительностью 28,8 триллионов операций в секунду (TOPS). Совокупная производительность искусственного интеллекта оценивается показателем 45 TOPS. Платформа поддерживает установку до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5500 и двух твердотельных накопителей M.2 (основной PCIe 4.0 x4 формата 2280 или 22110, вторичный — через адаптер M.2 E key без подробностей о максимальной скорости). В числе прочего: два 10-гигабитных адаптера проводной сети Realtek RTL8127, беспроводной адаптер Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Источник изображения: MINISFORUM

Важной особенностью является полноразмерный слот PCIe 4.0 x8 для подключения видеокарт, различных плат расширения и адаптеров. Это делает MINISFORUM MS-R1 одной из первых компактных настольных систем Arm, поддерживающих настольные видеокарты для ускорения вычислений, логического вывода искусственного интеллекта или визуализации.

Источник изображения: MINISFORUM

По информации VideoCardz, цены на MINISFORUM MS-R1 начинаются от 503,90 $ за конфигурацию с 32 ГБ оперативной памяти без твердотельного накопителя. При установке терабайтного накопителя цена повышается до 575,90 $. Цены на вариант с 64 ГБ оперативной памяти без твердотельного накопителя начинаются от 599,90 $, с терабайтным накопителем — от 695,50 $. Компания не упоминает поддержку Windows на Arm.

«CIX Technology Co. Ltd. (Cixin) — шанхайский стартап, основанный в октябре 2021 года», — писали аналитики Jon Peddie Research. «CIX — это команда опытных инженеров и менеджеров из ведущих компаний в сфере полупроводников и ИТ, многие из которых имеют опыт работы в AMD».